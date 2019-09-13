Житель рязанского села сгинул в огне вместе с домом, гаражом и машиной
Вызов поступил поздно вечером из Захаровского района
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Поздним вечером 12 сентября в селе Плахино Захаровского районе загорелся одноэтажный жилой дом. В огне сгинуло само здание и гараж вместе с находившимся внутри автомобилем.
Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области, пожар унес жизнь хозяина дома.
На вызов, поступивший в 23.18, выезжали 7 человек личного состава противопожарной службы на 3 автоцистернах.
ИСТОЧНИК KP.RU