Житель рязанского села сгинул в огне вместе с домом, гаражом и машиной

СЕГОДНЯ 09:38 2019-09-13T09:38:11+03:00

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Поздним вечером 12 сентября в селе Плахино Захаровского районе загорелся одноэтажный жилой дом. В огне сгинуло само здание и гараж вместе с находившимся внутри автомобилем.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области, пожар унес жизнь хозяина дома.

На вызов, поступивший в 23.18, выезжали 7 человек личного состава противопожарной службы на 3 автоцистернах.

ИСТОЧНИК KP.RU