Рязанские ученые запатентовали способ ранней диагностики варикозной болезни

СЕГОДНЯ 08:28 2019-09-13T08:28:43+03:00

Такие параметры, как скорость и направление кровотока обобщаются в единый показатель, на основе которого врач делает вывод о состоянии кровообращения в микроциркуляторном русле в области трофических изменений. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Ученые рязанского медицинского университета и врачи кардиодиспансера разработали способ наиболее точной оценки кровообращения при варикозной болезни, что позволяет лучше диагностировать заболевание. Об этом информирует пресс-служба регионального минздрава.

«Если раньше для диагностики микроциркуляторного русла конечностей использовались дополнительные, порой дорогостоящие методы исследований, то с помощью разработанного метода анализ состояния мелких сосудов происходит во время стандартного УЗИ. Такие параметры, как скорость и направление кровотока обобщаются в единый показатель, на основе которого врач делает вывод о состоянии кровообращения в микроциркуляторном русле в области трофических изменений», - говорится в сообщении.

По словам специалистов, разработанная методика позволяет не допустить дальнейшее развитие варикозной болезни, ведь выявленные на ранних стадиях сосудистые изменения, начинающиеся задолго до поражения магистральных вен, легче вылечить. Кроме того, обнаружив изменения, врач может скорректировать тактику лечения уже имеющихся заболеваний.

Запатентованный метод уже успешно применяется в областном кардиодиспансере.

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ИСТОЧНИК KP.RU