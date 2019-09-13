Скончался известный рязанский футболист Николай Саморуков

СЕГОДНЯ 06:16 2019-09-13T06:16:02+03:00

Управление по физической культуре и массовому спорту администрации города и министерство спорта выражают соболезнование родным и близким покойного

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В Рязани на 78-м году жизни скончался известный рязанский футболист, заслуженный ветеран регионального футбола, вратарь Саморуков Николай Николаевич. Федерация футбола города Рязани, управление по физической культуре и массовому спорту администрации города, а также министерство спорта выражают соболезнование родным и близким покойного.

Николай Саморуков выступал за команды «Спартак» (Рязань), СКА (Хабаровск), «Заря» (Луганск), «Шахтер» (Кадиевка, Луганская область). До последнего дня своей жизни Николай Николаевич активно участвовал в развитии рязанского футбола.

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ИСТОЧНИК KP.RU