ДТП с перевернувшимся внедорожником спровоцировало большую пробку на Северной окружной Рязани
Вечером в четверг, 12 сентября, в Рязани на пересечении улиц Бирюзова и Интернациональной (микрорайон Канищево) произошло серьезное ДТП. Столкнулись УАЗ-Патриот и Great Wall. Момент ДТП зафиксировала камера видеорегистратора. На месте аварии работала скорая помощь. Информация о пострадавших уточняется.
Также ДТП повлекло за собой серьезный автомобильный затор. Пробка на Северной окружной дороге Рязани доходила до второго Борковского карьера. Трудности с движением сохраняются до сих пор.
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Момент ДТП с перевернувшимся в Канищеве внедорожником попал на видео (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU
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