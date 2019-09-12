ДТП с перевернувшимся внедорожником спровоцировало большую пробку на Северной окружной Рязани

СЕГОДНЯ 20:46 2019-09-12T20:53:54+03:00

Авария произошла на пересечении улиц Бирюзова и Интернациональной

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Вечером в четверг, 12 сентября, в Рязани на пересечении улиц Бирюзова и Интернациональной (микрорайон Канищево) произошло серьезное ДТП. Столкнулись УАЗ-Патриот и Great Wall. Момент ДТП зафиксировала камера видеорегистратора. На месте аварии работала скорая помощь. Информация о пострадавших уточняется.

Также ДТП повлекло за собой серьезный автомобильный затор. Пробка на Северной окружной дороге Рязани доходила до второго Борковского карьера. Трудности с движением сохраняются до сих пор.

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ИСТОЧНИК KP.RU