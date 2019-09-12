2019-09-12T20:53:54+03:00
Происшествия

ДТП с перевернувшимся внедорожником спровоцировало большую пробку на Северной окружной Рязани

Авария произошла на пересечении улиц Бирюзова и Интернациональной
Поделиться:
Яндекс. Пробки.Яндекс. Пробки.
Изменить размер текста:

Вечером в четверг, 12 сентября, в Рязани на пересечении улиц Бирюзова и Интернациональной (микрорайон Канищево) произошло серьезное ДТП. Столкнулись УАЗ-Патриот и Great Wall. Момент ДТП зафиксировала камера видеорегистратора. На месте аварии работала скорая помощь. Информация о пострадавших уточняется.

Также ДТП повлекло за собой серьезный автомобильный затор. Пробка на Северной окружной дороге Рязани доходила до второго Борковского карьера. Трудности с движением сохраняются до сих пор.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Момент ДТП с перевернувшимся в Канищеве внедорожником попал на видео (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Момент ДТП с перевернувшимся в Канищеве внедорожником попал на видео
В Рыбновском районе зафиксировано горение торфяников
КПК «Честный капитал»: «Мы ликвидировались, но деньги выплатим»
Исчез 37-летний рязанец – вестей о нем нет две недели
В Рязани организовали флешмоб с требованием наказать хозяина Мухтара
Впервые в Рязанской области одну из дорог «омолодили»
«Мармакс» рассказал о преимуществах паркового квартала «Голландия»
За ТЦ «Барс Премиум» на две недели закроют движение транспорта
Уволен директор рязанского филиала МГИК, не поддержавший ликвидацию вуза
На улице Соборной за «Детским миром» массово задерживают мигрантов
Историческому центру Рязани могут придать особый статус
Лезем в шкаф: осень придет в Рязанскую область уже в субботу
Рязанцу вынесли приговор за убийство подруги монтировкой
На сельской рязанской дороге не разминулись две легковушки
Суд встал на сторону инвалида-колясочника в споре против застройщика
«Фокс, а ты гулять пойдешь?» Два рязанских кролика умилили соцсети
Обманутые пайщики КПК «Честный капитал» пишут заявления в полицию
Новичок ВХЛ из Узбекистана «отгрузил» ХК «Рязань» пять безответных шайб
Горящий в Рязани склад с пестицидами показали изнутри
«Рязань-ВДВ» потерпела самое крупное в своей истории поражение
В центре Рязани перекроют движение ради «Кросса наций»
В СК России проанализированы случаи безвестного исчезновения детей
В Рязани торжественно открыли технопарк «Точка кипения»
Рязанцев ездящих по трассе М5 простят помочь в поиске пропавшей пенсионерки
В четверг в пяти районах Рязанской области отключат электричество
В Михайлове на пожаре погиб мужчина
Инвестор намерен построить в Рязанской области элеватор и три свинокомплекса