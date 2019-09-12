В Рыбновском районе зафиксировано горение торфяников

СЕГОДНЯ 17:48 2019-09-12T17:58:36+03:00

Июньский лесной пожар снова напомнил о себе людям

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В четверг, 12 сентября, стало известно, что на территории Селецкого сельского поселения Рыбновского района началось горение торфяника. Причиной пожара стал серьезный июньский лесной пожар, бушевавший на этой территории. Тогда огонь затушили, но с наступлением устойчивой теплой и сухой погоды тление на участках торфяника возобновилось.

Несколькими днями ранее – 10 сентября – состоялось выездное совещание с участием главы администрации Рыбновского района Андрея Горелова, а также сотрудников МЧС, «Пожлеса» и лесничества. Территорию осмотрели с квадрокоптера.

Издательство «Пресса» сообщает, что открытого огня на сегодняшний день нет. Установлено два действующих очага тления. На первом работают 34 пожарных, а также пожарная техника и трактора. На втором очаге тоже работает техника, но его площадь несколько меньше.

Вокруг горящих участков проведена опашка и проливка, угрозы распространения огня, по словам специалистов, нет.

ИСТОЧНИК KP.RU