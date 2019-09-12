2019-09-12T17:58:36+03:00
Происшествия

В Рыбновском районе зафиксировано горение торфяников

Июньский лесной пожар снова напомнил о себе людям
Роман ДОРОФЕЕВ
Поделиться:
Фото: издательство "Пресса".Фото: издательство "Пресса".
Изменить размер текста:

В четверг, 12 сентября, стало известно, что на территории Селецкого сельского поселения Рыбновского района началось горение торфяника. Причиной пожара стал серьезный июньский лесной пожар, бушевавший на этой территории. Тогда огонь затушили, но с наступлением устойчивой теплой и сухой погоды тление на участках торфяника возобновилось.

Несколькими днями ранее – 10 сентября – состоялось выездное совещание с участием главы администрации Рыбновского района Андрея Горелова, а также сотрудников МЧС, «Пожлеса» и лесничества. Территорию осмотрели с квадрокоптера.

Издательство «Пресса» сообщает, что открытого огня на сегодняшний день нет. Установлено два действующих очага тления. На первом работают 34 пожарных, а также пожарная техника и трактора. На втором очаге тоже работает техника, но его площадь несколько меньше.

Вокруг горящих участков проведена опашка и проливка, угрозы распространения огня, по словам специалистов, нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
КПК «Честный капитал»: «Мы ликвидировались, но деньги выплатим»
Исчез 37-летний рязанец – вестей о нем нет две недели
В Рязани организовали флешмоб с требованием наказать хозяина Мухтара
Впервые в Рязанской области одну из дорог «омолодили»
«Мармакс» рассказал о преимуществах паркового квартала «Голландия»
За ТЦ «Барс Премиум» на две недели закроют движение транспорта
Уволен директор рязанского филиала МГИК, не поддержавший ликвидацию вуза
На улице Соборной за «Детским миром» массово задерживают мигрантов
Историческому центру Рязани могут придать особый статус
Лезем в шкаф: осень придет в Рязанскую область уже в субботу
Рязанцу вынесли приговор за убийство подруги монтировкой
На сельской рязанской дороге не разминулись две легковушки
Суд встал на сторону инвалида-колясочника в споре против застройщика
«Фокс, а ты гулять пойдешь?» Два рязанских кролика умилили соцсети
Обманутые пайщики КПК «Честный капитал» пишут заявления в полицию
Новичок ВХЛ из Узбекистана «отгрузил» ХК «Рязань» пять безответных шайб
Горящий в Рязани склад с пестицидами показали изнутри
«Рязань-ВДВ» потерпела самое крупное в своей истории поражение
В центре Рязани перекроют движение ради «Кросса наций»
В СК России проанализированы случаи безвестного исчезновения детей
В Рязани торжественно открыли технопарк «Точка кипения»
Рязанцев ездящих по трассе М5 простят помочь в поиске пропавшей пенсионерки
В четверг в пяти районах Рязанской области отключат электричество
В Михайлове на пожаре погиб мужчина
Инвестор намерен построить в Рязанской области элеватор и три свинокомплекса