Исчез 37-летний рязанец – вестей о нем нет две недели

СЕГОДНЯ 16:47 2019-09-12T16:48:41+03:00

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Объявлен поиск рязанца Дмитрия Чуприкова, исчезнувшего 30 августа. Именно с этого дня информации о его местонахождении не поступало.

Согласно ориентировке, опубликованной отрядом «Лиза Алерт», 37-летний мужчина был одет в темную футболку, черные джинсы и черные кроссовки. Его приметы: рост 190 см, телосложение полное, волосы светло-русые, глаза зеленые.

Волонтеры сообщают, что пропавший нуждается в медицинской помощи и может находиться в любом районе.

С информацией просят обращаться по телефону 8(800)700-54-52 или в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU