Исчез 37-летний рязанец – вестей о нем нет две недели
Пропавший нуждается в медицинской помощи
Источник: ПСО "Лиза Алерт".
Изменить размер текста:
Объявлен поиск рязанца Дмитрия Чуприкова, исчезнувшего 30 августа. Именно с этого дня информации о его местонахождении не поступало.
Согласно ориентировке, опубликованной отрядом «Лиза Алерт», 37-летний мужчина был одет в темную футболку, черные джинсы и черные кроссовки. Его приметы: рост 190 см, телосложение полное, волосы светло-русые, глаза зеленые.
Волонтеры сообщают, что пропавший нуждается в медицинской помощи и может находиться в любом районе.
С информацией просят обращаться по телефону 8(800)700-54-52 или в полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU