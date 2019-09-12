«Мармакс» рассказал о преимуществах паркового квартала «Голландия»

СЕГОДНЯ 15:07 2019-09-12T15:18:30+03:00

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Недавно известный рязанский девелопер «Мармакс» презентовал яркий проект жилого комплекса на Касимовском шоссе, которым предусмотрено наличие закрытого частного парка для жителей площадью более 1 гектара.

— Наша компания стремится создавать уникальные жилые комплексы, со своими особенностями и концепциями, — подчеркнули представители «Мармакс». — В парковом квартале «Голландия» будет создан парк площадью более 1 га с аллеями для прогулок, детскими и спортивными площадками, местами для отдыха на свежем воздухе, а также рабочими зонами с Wi-Fi для тех, кто не представляет свою жизнь без интернета.

Фото: компания "Мармакс".

Ландшафтный дизайн, более 20 видов растений, усовершенствованные интерактивные площадки, свободные планировки и предчистовая отделка квартир – это еще не все, чем вас удивит данный проект. Девелопер создал уникальные планировки – квартиры с террасами. Как отметили представители компании, здесь вы сможете ощущать особый комфорт и при этом находиться за пределами своей уютной квартиры.

— Терраса - это прекрасное место, чтобы встретить рассвет или закат за чашечкой любимого прохладительного или согревающего напитка, позавтракать или поужинать, расслабиться и почитать любимую книгу или вовсе устроить летний офис, - рассказали представители компании.

Фото: компания "Мармакс".

Парковый квартал сформирован из двух домов переменной этажности — 10 и 12 этажей, также здесь будут реализованы европейские концепции, например, в комплексе будет:

- подземный паркинг на 56 машиномест;

- закрытая территория двор-парка с контролем доступа на территорию;

- двор-парк более 1 га с ландшафтным дизайном;

- высокие панорамные окна; просторные колясочные;

- подземные мусорные контейнеры;

- фитнес-зал для жителей комплекса;

- душ для собак;

- Wi-Fi во дворе;

- лифтовые системы OTIS и мн. другое.

- Выразительный облик в современном голландском стиле и забота о каждом из жителе паркового квартала — именно так можно сказать о нашем новом проекте в Большом центре Рязани, — отметили в пресс-центре компании. — Европейские концепции, особое внимание к ландшафтному дизайну двор-парка и строительным делают парковый квартал уникальным проектом для Рязани.

Подробнее о бронировании и покупке квартиры в парковом квартале «Голландия» можно узнать по телефону отдела продаж: 500-005.

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ИСТОЧНИК KP.RU