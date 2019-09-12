2019-09-12T14:35:23+03:00
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За ТЦ «Барс Премиум» на две недели закроют движение транспорта

Специалисты рязанского «Водоканала» будут менять водопровод, чтобы минимизировать риски возникновения аварийных ситуаций
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Замена трубопровода в указанном районе - необходимая мера, которая позволит значительно уменьшить существующие нагрузки на систему водоотведения.Замена трубопровода в указанном районе - необходимая мера, которая позволит значительно уменьшить существующие нагрузки на систему водоотведения.Фото: Олег ЗОЛОТО
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За зданием торгового центра «Барс Премиум» в районе улиц Брестская и Московская на две недели закроют движение транспорта, сообщает пресс-служба городской администрации. Связано это с работой «Водоканала», специалисты которого восстанавливают напорные канализационные коллекторы.

«Замена трубопровода в указанном районе - необходимая мера, которая позволит значительно уменьшить существующие нагрузки на систему водоотведения, нормализовать гидравлический режим работы напорных канализационных коллекторов и минимизировать риски возникновения аварийных ситуаций», - говорится в сообщении.

По информации властей, работы планируется завершить до конца сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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