За ТЦ «Барс Премиум» на две недели закроют движение транспорта
За зданием торгового центра «Барс Премиум» в районе улиц Брестская и Московская на две недели закроют движение транспорта, сообщает пресс-служба городской администрации. Связано это с работой «Водоканала», специалисты которого восстанавливают напорные канализационные коллекторы.
«Замена трубопровода в указанном районе - необходимая мера, которая позволит значительно уменьшить существующие нагрузки на систему водоотведения, нормализовать гидравлический режим работы напорных канализационных коллекторов и минимизировать риски возникновения аварийных ситуаций», - говорится в сообщении.
По информации властей, работы планируется завершить до конца сентября.
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ИСТОЧНИК KP.RU