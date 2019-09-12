Лезем в шкаф: осень придет в Рязанскую область уже в субботу

СЕГОДНЯ 11:55 2019-09-12T11:55:58+03:00

Зато в последний «летний» день обещают до +28

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Региональный Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовал предварительный прогноз на ближайшие дни.

По информации синоптиков, в пятницу, 13 сентября, в Рязанской области будет также тепло и сухо, как и накануне. Ночью + 7…+12ºС, днем же воздух прогреется до +23…+28ºС.

И это, судя по всему, будет последний по-настоящему теплый день уходящего летнего сезона. Уже в субботу в регионе резко похолодает.

Ночь на 14 сентября будет еще теплой – обещают +9…+14ºС, а вот днем нас ждет кардинальная смена погоды. Ветер с юго-западного перейдет на северо-западный, причем его порывы усилятся до 13-18 м/с и принесут дожди, которые местами пройдут еще и с грозой.

Температура же днем по области уже не превысит +20 ºС, а в Рязани будет колебаться и вовсе около +16 ºС.

ИСТОЧНИК KP.RU