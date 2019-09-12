Рязанцу вынесли приговор за убийство подруги монтировкой

СЕГОДНЯ 10:59 2019-09-12T10:59:49+03:00

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Спасский районный суд вынеси приговор 31-летнему местному жителю, убившему свою близкую подругу, сообщает телеканал ТКР.

Трагедия случилась в начале апреля. На станции «Проня» мужчина встречал женщину с электрички, чтобы в темное время суток проводить ее домой. Однако прогулка для девушки оказалась не просто небезопасной, а смертельной: молодые люди поссорились и парень ударил ее монтировкой по голове. От одного удара она замертво упала на землю.

Районный суд приговорил рязанца к 12,5 годам в колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU