Рязанцу вынесли приговор за убийство подруги монтировкой
Спасский районный суд вынеси приговор 31-летнему местному жителю, убившему свою близкую подругу, сообщает телеканал ТКР.
Трагедия случилась в начале апреля. На станции «Проня» мужчина встречал женщину с электрички, чтобы в темное время суток проводить ее домой. Однако прогулка для девушки оказалась не просто небезопасной, а смертельной: молодые люди поссорились и парень ударил ее монтировкой по голове. От одного удара она замертво упала на землю.
Районный суд приговорил рязанца к 12,5 годам в колонии строгого режима.
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ИСТОЧНИК KP.RU