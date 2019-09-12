2019-09-12T10:09:38+03:00
Происшествия

На сельской рязанской дороге не разминулись две легковушки

ВАЗ с дедушкой за рулем влетел в автомобиль с молодой женщиной
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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Днем 11 сентября в Чучковском районе произошло ДТП. Авария случилась на дороге между трассой М5 «Урал» и райцентром, сообщает пресс-служба областного УГИБДД.

70-летний рязанец на ВАЗ-2106 врезался в SsangYong, за рулем которого была местная 35-летняя жительница. В итоге травмы получили оба водителя и 65-летняя пассажирка ВАЗ.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Помимо этой аварии за минувшие сутки в регионе зарегистрировано 7 ДТП, в которых 1 человек погиб и 7 получили травмы. Инспекторы задержали 6 пьяных водителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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