На сельской рязанской дороге не разминулись две легковушки
Днем 11 сентября в Чучковском районе произошло ДТП. Авария случилась на дороге между трассой М5 «Урал» и райцентром, сообщает пресс-служба областного УГИБДД.
70-летний рязанец на ВАЗ-2106 врезался в SsangYong, за рулем которого была местная 35-летняя жительница. В итоге травмы получили оба водителя и 65-летняя пассажирка ВАЗ.
Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
Помимо этой аварии за минувшие сутки в регионе зарегистрировано 7 ДТП, в которых 1 человек погиб и 7 получили травмы. Инспекторы задержали 6 пьяных водителей.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
На рязанской дороге фура снесла внедорожник – погибла женщина. Подробнее
ИСТОЧНИК KP.RU