Новичок ВХЛ из Узбекистана «отгрузил» ХК «Рязань» пять безответных шайб

СЕГОДНЯ 01:15 2019-09-12T01:24:20+03:00

На старте нового сезона «горожане» пока не познали радости победы

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В среду, 11 сентября, хоккейный клуб «Рязань» провел третью игру в рамках нового сезона ВХЛ. «Горожане» встречались на выезде с клубом «Хумо» из Ташкента (Узбекистан).

Увы, порадовать своих болельщиков рязанские хоккеисты не смогли. ХК «Рязань» пропустил пять безответных шайб.

- Красивый город, фантастический дворец, но, к сожалению, для нас сегодня был плачевный результат. Хотя начало матча ничего такого не предвещало, неплохо начали, не реализовали несколько моментов. Начало второго периода провалили, достаточно два быстрых гола пропустили - после этого удара уже не смогли выйти, - сказал наставник рязанцев Александр Сырцов.

Отметим, что узбекский клуб практически полностью состоит из русских хоккеистов, в том числе тех, кто в прошлом сезоне защищал цвета «Рязани».

В первых трех играх нового сезона дружина из города на Оке потерпела три поражения. На счету команды пока лишь одно зачетное очко. Несколько удрачает и разница забитых и пропущенных шайб – 2:10.

ИСТОЧНИК KP.RU