2019-09-11T22:01:08+03:00
Происшествия

Горящий в Рязани склад с пестицидами показали изнутри

Видео второго за неделю пожара на этом объекте появилось в сети
Константин МОГИЛИН
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Видео тушения второго в течение одной недели пожара, который произошел на складе с пестицидами в Южном промузле 8 сентября, появилось в сети.

Ролик снят от первого лица камерой, закрепленной на шлеме одного из пожарных. Показана работа тех, кто боролся с открытым пламенем внутри складского помещения, в то время как перекрытия крыши рушились буквально на глазах.

На этот раз площадь пожара, по данным пресс-службы ГУ МЧС по региону, составила 300 квадратных метров.

Напомним, первое возгорание произошло днем 3 сентября. Тогда площадь пожара составила около 700 квадратных метров, а в результате инцидента пострадал один человек.

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Пожар. Горит склад с пестицидами..Иточник - https://www.youtube.com/channel/UCAca0anzQGvXYQMrEAzVbDw

ИСТОЧНИК KP.RU

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