«Рязань-ВДВ» потерпела самое крупное в своей истории поражение

СЕГОДНЯ 21:19 2019-09-11T21:25:32+03:00

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Победы «Рязани-ВДВ» в матче с неоднократным победителем Лиги чемпионов, французским «Лионом», мог ожидать разве что самый отчаянный фанат. Хотя надежда на чудо теплилась в сердцах рязанцев, и биться надо было в любом случае. К сожалению, навязать борьбу фавориту у «десантниц» так и не получилось.

Попытки "Рязани-ВДВ" что-то придумать в атаке блокировались организованными действиями французских футболисток. Фото: Константин КОЛПАКОВ.

Впрочем, первые 10 минут игры выглядели обнадеживающе – «десантницы» успешно справлялись с натиском гостей. Но на 12-й минуте судья свистнула игру рукой и назначила пенальти в ворота хозяев, который был успешно реализован.

- Было видно, что наш соперник на голову выше, и этот гол нас просто срубил – сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Рязани-ВДВ» Константин Климашин. - Француженки углядели игру рукой, и судья с ними согласилась. Хотя на видеопросмотре момента уже после игры было видно, что нарушения не было.

Обладательница Золотого мяча Ада Хегерберг против полузащитницы Любови Кипятковой. Фото: Константин КОЛПАКОВ.

После этого мячи в ворота рязанок стали залетать регулярно, и на перерыв команды ушли со счетом 5:0. После 15-минутной паузы характер игры не поменялся. Класс француженок был очевиден. Поэтому еще четыре раза рязанскому вратарю пришлось доставать мяч из сетки.

Нельзя сказать, что рязанки выглядели девочками для битья. Дважды защитницы выносили мяч с линии ворот, а голкипер Маргарита Широкова сделала более 10 сейвов, спасая команду от неминуемого гола.

Самоотверженные действия вратаря Маргариты Широковой не спасли десантниц от разгрома. Фото: Константин КОЛПАКОВ.

Очевидно, что дальше клуб наш не пройдет, но на ответную игру во Францию, которая состоится 25 сентября, конечно, поедет.

ПОДРОБНОСТИ

Рязань-ВДВ – Лион 0:9 (0:5)

Голы: Марожан (12 – с пенальти), Хегерберг (27, 39, 70 – с пенальти), Ренар (31, 77, 90), Анри (37 мин), Мажри (78 мин)

Рязань-ВДВ: Широкова, Еремеева, Чичкала (Завадкина, 79 мин), Туриева, Машкова, Кипяткова (Осипова, 46 мин), Лазаревич, Синютина, Перепечина (Фетисова, 87 мин), Моллаева, Вуккович

Лион: Буадди, Бронз (Бьюкенен, 63 мин), Ренар, Кумагаи, Анри (Каскарино, 58 мин), Мажри, Марожан, Хегерберг (Силва, 74 мин), Перрис, Кайман, М’Бок Бати

Предупреждения: Еремеева (11 мин), Лазаревич (36 мин), Туриева (90+2 мин)

Судьи: Нурмустафина, Алистратова, Магау (все – Казахстан), Терешко (Белоруссия)

СКАЗАНО

Жан-Люк Вассёр, главный тренер «Лиона»:

- Рязанская команда мне понравилась тем, что со стороны ее игроков не было откровенно грубой игры, девушки старались играть насколько можно корректно. В домашней игре мы, вполне возможно, выставим более молодой состав. Будет ли это дубль – не знаю.

Нам сегодня провели небольшую экскурсию по вашему городу. Очень понравилась древняя часть – Кремль, но, к сожалению, чтобы более подробно увидеть ваш город у нас не хватило времени.

ИСТОЧНИК KP.RU