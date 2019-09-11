В центре Рязани перекроют движение ради «Кросса наций»
Ограничение будет действовать практически всю первую половину дня
Фото: архив "КП".
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В субботу, 21 сентября, в центре Рязани перекроют движение транспорта в связи с проведением пробега в рамках всероссийского «Кросса наций». Об этом сообщает пресс-служба администрации областного центра.
Ограничение движения коснется трехкилометрового маршрута, начинающегося от площади Соборной и проходящего через площадь Ленина, Первомайский проспект, улицы Каширина, Семинарскую и Соборную до финиша на Соборной площади.
Движение для автомобилей на пути пробега будет закрыто с 9 до 13 часов. По площади Соборной транспорт пустят с 15.00.
ИСТОЧНИК KP.RU