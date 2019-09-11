В СК России проанализированы случаи безвестного исчезновения детей

СЕГОДНЯ 18:11 2019-09-11T18:11:38+03:00

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В этом году в ряде российских регионов участились случаи безвестного исчезновения детей. Как показывает статистика, уже по итогам первого полугодия наблюдался рост числа заявлений о пропаже детей – свыше 6500 сообщений, это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При поступлении сообщений об исчезновении несовершеннолетнего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации привлекаются все силы и средства, направленные на установление местонахождения пропавшего и всех обстоятельств произошедшего. Важную роль в поисковых мероприятиях играет временной фактор, поэтому следователям СК России поставлена задача незамедлительного реагирования. Для выполнения поставленной цели, помимо отлаженного взаимодействия с правоохранительными органами и МЧС России, следователи активно сотрудничают с поисковыми отрядами, волонтёрами и другими добровольческими движениями. Для розыска детей в зависимости от обстоятельств происшествия используется весь криминалистический потенциал ведомства, в том числе беспилотные летательные аппараты, тепловизоры, геолокаторы, гидролокатор, детекторы нелинейных переходов.

Подавляющее большинство таких случаев заканчивается, к счастью, благополучно, чему способствует отработанный алгоритм взаимодействия.

Недавно оперативность в совокупности с консолидацией и координацией всех усилий помогли отыскать ребенка в Омской области. 13 августа родители, приехав для сбора ягод в лесной массив, оставили трехлетнего сына одного в салоне автомобиля. Вернувшись обратно, они обнаружили отсутствие мальчика. В результате поисковых работ 15 августа ребенка нашли живым в заболоченном месте лесного массива.

А буквально через несколько дней в Нижегородской области пропала 5-летняя девочка. Она ушла из дома в лес за бабушкой, которая оставила ее дома под присмотром взрослого, и потерялась. Спустя несколько дней девочку обнаружили живой в одном из обозначенных для поисков районов.

В Вологодской области 4 сентября 2019 года мать 2-летней девочки оставила ее на детской площадке с двумя сестрами 6-и и 4-х лет, а сама пошла в соседний дом к подруге покормить своего новорожденного ребенка. Вернувшись, она не обнаружила 2-летнюю дочь. Поиски ребенка продолжались до 6 сентября 2019 года - девочку нашли живой.

В Красноярском крае 5 сентября мужчина пошел в лес за грибами, а его супруга осталась дома с четырьмя детьми, самому старшему из которых 4 года. Она оставила двух старших детей играть в огороде, а сама зашла в дом и отвлеклась на малышей. Спустя примерно полчаса женщина вышла на улицу и не смогла найти 4-летнего сына, который ушел в расположенный неподалеку лес. В ходе поисковых мероприятий примерно в полутора километрах от дома были обнаружены следы обуви, а немного позднее нашли живым и самого мальчика.

Безусловно, ситуация, когда теряется ребенок, даже если в самые кратчайшие сроки установлено его местонахождение - травмирующая как для самого несовершеннолетнего, так и для его родителей. Но, к сожалению, несмотря на принимаемые к розыску меры, не всегда несовершеннолетнего удается найти живым. Причиной гибели ребенка, оставшегося в той или иной ситуации без присмотра взрослых, может стать и несчастный случай и преступление.

Так, в Кирове Калужской области в результате розыска пропавшего 9-летнего ребенка 2 сентября 2019 года в озере Верхнее было обнаружено его тело. Мальчик пропал 31 августа, покинув квартиру знакомых, куда ранее пришел с мамой и братом.

В Республике Башкортостан в одной из деревень Чишминского района днем 26 июня 2019 года мальчик 7-ми лет ушел из дома пасти гусей, после чего пропал без вести. Его родители в тот же день обратились в правоохранительные органы. В районе исчезновения осуществлялись массированные поиски ребенка, как на воде, так и на суше. К сожалению, в живых мальчика обнаружить не удалось, его тело было извлечено из реки 28 июня 2019 года.

В Магаданской области 12 мая этого года пропала 4-летняя девочка, о чем в правоохранительные органы сообщила мама. Ребенок гулял на улице без присмотра взрослых. Результаты поисков оказались неутешительными – тело девочки нашли с признаками насильственной смерти. Следователи установили, что ребенок был убит приезжим мужчиной. Следователи уже собрали необходимые доказательства, свидетельствующие о его причастности к совершенному преступлению, и в скором времени уголовное дело будет направлено в суд.

Когда трагедия уже произошла, будь то несчастный случай или преступные действия третьих лиц, самое ценное – жизнь ребенка – уже не вернуть.

Следователи Следственного комитета России по каждому факту происшествия с детьми самым тщательным образом разбираются в причинах и условиях, повлекших их гибель. Также детально исследуются и все обстоятельства исчезновения детей, когда их поиски завершились успешно. Результаты этой работы подтверждают, что многие случаи безвестного исчезновения детей можно было предупредить при должном внимании и осмотрительности взрослых. Иногда именно беспечность и недальновидность последних влечет за собой неблагоприятные и психотравмирующие для ребенка последствия. Тот, кто в ответе за жизнь и здоровье своего ребенка, принимая решения в подобных жизненных ситуациях, прежде всего, должен адекватно оценивать и осознавать все возможные последствия для несовершеннолетнего. Ведь именно от него зависит судьба ребенка.

Родители, опекуны или родные ребенка должны осознавать, что ответственность за его безопасность прежде всего лежит на них. Простая невнимательность взрослого может обернуться трагедией и стоить ребенку жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU