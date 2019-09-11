2019-09-11T17:56:21+03:00
Наука

В Рязани торжественно открыли технопарк «Точка кипения»

Расположен инновационный научно-технологический центр в одном из корпусов бывшего училища связи
Поделиться:
Фото: "КП-Рязань".Фото: "КП-Рязань".
Изменить размер текста:

11 сентября в Рязани торжественно открыли технопарк инновационного научно-технологического центра и пространства коллективной работы «Точка кипения». Расположен технопарк на месте одного из корпусов бывшего училища связи. Там уже создали рабочие места для будущих резидентов, организовали пространство для коллективной работы инициативных групп, работа которых ориентирована на совершенствование и реализацию стратегических направлений развития Рязанской области.

Фрагмент таблицы прорывных технологий.

Фрагмент таблицы прорывных технологий.

На базе пространства коллективной работы организована «Точка кипения». Это проект Агентства стратегических инициатив, обеспечивающий эффективное взаимодействие деловых, научных, молодежных сообществ.

- «Точка кипения» — наш очередной, серьезный шаг на пути развития цифровой экономики Рязанской области, - сказал в приветственном слове губернатор Николай Любимов. – Здесь собрались лучшие представители образования, науки, бизнеса. Вместе они будут работать над тем, чтобы инновации претворялись в жизнь. Это очень серьезный шаг на пути развития цифровой экономики региона, который мы делаем в рамках реализации национального проекта, призванного улучшить качество жизни в Рязанской области.

Фрагмент таблицы прорывных технологий.

Фрагмент таблицы прорывных технологий.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Рязанских чиновников научат владеть цифровыми технологиями

Пока уровень сотрудников городской администрации — в среднем 6.5 из 10 баллов (подробнее).

В самой большой рязанской библиотеке произошла цифровая революция

Действует электронный читательский билет, возможен доступ в мировые базы данных, идет оцифровка документов и изданий (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В СК России проанализированы случаи безвестного исчезновения детей
Рязанцев ездящих по трассе М5 простят помочь в поиске пропавшей пенсионерки
В четверг в пяти районах Рязанской области отключат электричество
В Михайлове на пожаре погиб мужчина
Инвестор намерен построить в Рязанской области элеватор и три свинокомплекса
На рязанской дороге фура снесла внедорожник – погибла женщина
Аномально сухая и теплая погода в Рязанской области сохранится
Фонд капремонта предупреждает рязанцев о мошенниках
При оборудовании пешеходных переходов в Рязанской области обнаружены незаконные расходы
Огромную взятку рязанскому гаишнику конфисковало государство
КВЦ Рязани возобновил ранее прекращенный прием платежей
На рязанской трассе иномарка налетела на попутный грузовик
Полицейские задержали рязанца, напавшего с пистолетом на продавца шаурмы
В громкой истории об изувеченном псе Мухтаре полиция не нашла состава преступления
Губернатор сравнил новую главу администрации Рязани с Надеждой Чумаковой
В поликлинике больницы №11 Рязани грядет большой ремонт
Любимов поручил проработать формат публичных отчетов перед рязанцами
Ушла из жизни судья Октябрьского районного суда в отставке
В Рязани на неделю закроют движение транспорта на улице Некрасова
Из-за работ на газопроводе 18 селений Рыбновского района останутся без газа
В Рязани раскрыли картель на закупках по ремонту дорог
В Рязани неизвестный расстрелял из травматического пистолета продавца шаурмы
«Рязань-ВДВ» и французский «Лион» готовы к бою
Лесной пожар в Сельцах: военная прокуратура привлекла виновных к ответственности
На 15 улицах Рязани в среду отключат электричество