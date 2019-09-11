В Рязани торжественно открыли технопарк «Точка кипения»

СЕГОДНЯ 17:56 2019-09-11T17:56:21+03:00

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11 сентября в Рязани торжественно открыли технопарк инновационного научно-технологического центра и пространства коллективной работы «Точка кипения». Расположен технопарк на месте одного из корпусов бывшего училища связи. Там уже создали рабочие места для будущих резидентов, организовали пространство для коллективной работы инициативных групп, работа которых ориентирована на совершенствование и реализацию стратегических направлений развития Рязанской области.

Фрагмент таблицы прорывных технологий.

На базе пространства коллективной работы организована «Точка кипения». Это проект Агентства стратегических инициатив, обеспечивающий эффективное взаимодействие деловых, научных, молодежных сообществ.

- «Точка кипения» — наш очередной, серьезный шаг на пути развития цифровой экономики Рязанской области, - сказал в приветственном слове губернатор Николай Любимов. – Здесь собрались лучшие представители образования, науки, бизнеса. Вместе они будут работать над тем, чтобы инновации претворялись в жизнь. Это очень серьезный шаг на пути развития цифровой экономики региона, который мы делаем в рамках реализации национального проекта, призванного улучшить качество жизни в Рязанской области.

Фрагмент таблицы прорывных технологий.

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ИСТОЧНИК KP.RU