Рязанцев ездящих по трассе М5 простят помочь в поиске пропавшей пенсионерки

СЕГОДНЯ 17:54 2019-09-11T17:54:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 9 сентября, в селе Наумово Рязанского района пропала 62-летняя Татьяна Фокина. Женщина ушла из дома и с того момента и ее местонахождении ничего не известно, сообщили активисты поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Сложность поисков заключается еще и в том, что Татьяна Григорьевна нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые короткие.

Была одета в коричневое платье, черный пиджак, белый платок и синие сланцы.

– Если вы проезжали 10 сентября по трассе М5 в районе поселков Листвянка и Тысья с 5 утра до 10 утра, просим предоставить видео с регистраторов, – говорится в сообщении отряда «Лиза Алерт».

Людей, обладающих какой-либо информацией о местонахождении Татьяны Фокиной, просят сообщить ее по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU