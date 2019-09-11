2019-09-11T16:51:28+03:00
Недвижимость

В четверг в пяти районах Рязанской области отключат электричество

Ограничение поставки электроснабжения идет в соответствии с графиком энергетиков
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12 сентября в пяти районах Рязанской области произойдет отключении электроснабжения.12 сентября в пяти районах Рязанской области произойдет отключении электроснабжения.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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12 сентября в пяти районах Рязанской области произойдет отключении электроснабжения. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Шацкий район:

- село Высокое, село Новочернеево, село Печины, деревня Тархань — с 09:00 до 17:00.

Рязанский район:

- село Дубровичи, село Шумашь — с 09:00 до 13:00.

Пителинский район:

- село Пеньки, улица Молодежная — с 09:00 до 17:00.

Шиловский район:

- село Борок — с 09:00 до 17:00.

Чучковский район:

- село Пертово, улицы Советская и Центральная — с 09:30 до 17:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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