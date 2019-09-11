На рязанской дороге фура снесла внедорожник – погибла женщина

СЕГОДНЯ 15:38 2019-09-11T15:40:16+03:00

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11 сентября около 12.40 в Рыбновском районе произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба рязанской Госавтоинспекции. Авария случилась на 167 км трассы М5 «Урал».

Здесь столкнулись грузовик «МАЗ» с полуприцепом и внедорожник Great Wall. Пассажирка легкового автомобиля скончалась на месте. Водитель этой же машины с травмами отправлен в больницу.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

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ИСТОЧНИК KP.RU