2019-09-11T15:40:16+03:00
Происшествия

На рязанской дороге фура снесла внедорожник – погибла женщина

На месте работают сотрудники правоохранительных органов
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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11 сентября около 12.40 в Рыбновском районе произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба рязанской Госавтоинспекции. Авария случилась на 167 км трассы М5 «Урал».

Здесь столкнулись грузовик «МАЗ» с полуприцепом и внедорожник Great Wall. Пассажирка легкового автомобиля скончалась на месте. Водитель этой же машины с травмами отправлен в больницу.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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