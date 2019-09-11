Аномально сухая и теплая погода в Рязанской области сохранится
Опубликован прогноз рязанского филиала Гидрометцентра на 12 сентября. В этот день, как и на протяжении уже трети первого осеннего месяца, сохранится аномально сухая и теплая погода. Отметим, что за 10 дней в Рязани выпало около 2% месячной нормы осадков, что, по данным портала «Погода и климат», пока является рекордным показателем. Не ожидается дождей и на этот раз.
По рекордному графику также идет температура воздуха: за ту же декаду среднее значение составляет +16,9 градуса, что на 5,3 выше нормы. В четверг по региону прогнозируется +6…+11 градусов ночью и +23…+28 днем. Притом исторический максимум для 12 сентября – это +27,5.
Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU