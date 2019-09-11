При оборудовании пешеходных переходов в Рязанской области обнаружены незаконные расходы

СЕГОДНЯ 13:38 2019-09-11T14:11:43+03:00

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Стало известно, почему контрольно-счетная палата Рязанской области, проверив, как использовались бюджетные средства на повышение безопасности дорожного движения, обратилась в прокуратуру. Как оказалось, аудиторы обнаружили незаконные расходы при оборудовании нерегулируемых пешеходных переходов.

Осмотры и обмеры показали, что объемы и стоимость работ были завышены. Из-за недостоверной информации в актах приемки подрядчикам переплатили 374 тысячи рублей.

Кроме того, в отчете о проверке сказано, что концессионер системы комплексной безопасности дорожного движения сорвал сроки ее ввода в эксплуатацию на полгода, а минтранс региона никаких штрафов за это не наложил. Отметим, что эта система включает в себя фото- и видеофиксацию нарушений ПДД, а также весовой и габаритный контроль.

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ИСТОЧНИК KP.RU