2019-09-11T12:46:42+03:00
Происшествия

Огромную взятку рязанскому гаишнику конфисковало государство

За попытку ее дать женщина-водитель заплатит еще столько же
Мария БЛИНОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Спас-Клепиках завершился суд над 35-летней жительницей Московской области, обвиняемой в попытке дать взятку сотруднику ГИБДД, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Июньским вечером даму без водительских прав, севшую за руль в пьяном виде, остановил инспектор. Проспавшись, на следующий же день она отправилась в клепиковское отделение ГИБДД, где прямо в кабинете начальника предложила ему сделку – 100 тысяч рублей в обмен на не составление протокола. Гаишник деньги не взял, москвичку же задержали полицейские.

Теперь суд присудил ей штраф в 100 тысяч рублей. Деньги, которые она принесла в качестве взятки, конфискованы и обращены в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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