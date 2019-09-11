Полицейские задержали рязанца, напавшего с пистолетом на продавца шаурмы

СЕГОДНЯ 11:27 2019-09-11T11:29:17+03:00

Ему грозит до 12 лет лишения свободы

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 10 сентября, на улице Сельских Строителей в рязанском микрорайоне Недостоево произошло нападение на палатку фаст-фуда. После сообщения об инциденте полицейские незамедлительно выехали на место.

Выяснилось, что примерно в 12.40 в палатку, где продавали шаурму, вошел мужчина и потребовал денег. Незнакомец получил отказ, после чего несколько раз выстрелил из травматического пистолета в находившихся в палатке двух человек. Продолжая угрожать оружием, он забрал деньги, сел в автомобиль и уехал.

Работник фаст-фуда – 30-летний житель Рязанского района – получил два огнестрельных ранения: в область груди и в бедро. Он госпитализирован.

Нападавшего задержали утром 11 сентября – им оказался 23-летний житель Рязани. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU