2019-09-10T17:49:19+03:00
Общество

Рязань в полушаге от температурного рекорда 1952 года

Осталось каких-то 0,2 градуса
Мария БЛИНОВА
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Фото: Архив "КП". Кстати, именно этой фотографией мы открывали только наступающую жару уже ушедшего лета. Неплохой у него финальный аккорд, а?Фото: Архив "КП". Кстати, именно этой фотографией мы открывали только наступающую жару уже ушедшего лета. Неплохой у него финальный аккорд, а?
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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз специалистов регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 11 сентября.

По информации синоптиков, в среду будет лишь небольшая облачность и без осадков. Ветер при этом южный, 3-8 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит +8…+13ºС, днем столбики термометров достигнут +22…+27ºС.

Согласитесь, для почти середины сентября это небывалая редкость. А потому мы решили глянуть в сводную таблицу температурных рекордов нашей области.

И не ошиблись: самым теплым за всю историю наблюдений 11 сентября было в далеком 1952 году – тогда метеорологи зафиксировали +27,2°С! То есть до рекорда – рукой подать. А то и ближе.

Самым же холодным этот день был всего 15 лет назад: в 2004-м температура приблизилась впритык к нулю, упав до + 0,4°С.

Кстати, в четверг, 12 сентября, по предварительным данным будет примерно также тепло и сухо, как и в среду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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