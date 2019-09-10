2019-09-10T17:32:05+03:00
Звезды

Ветеран ФСБ представил новый роман «Санитары – оперативный эксперимент»

В рязанской библиотеке имени Горького прошла презентация новой книги Сергея Рюмина
Константин МОГИЛИН
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Новую книгу автор писал всего два года, но от этого она не стала менее реалистичной.Новую книгу автор писал всего два года, но от этого она не стала менее реалистичной.Фото: Константин МОГИЛИН
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10 сентября в Рязанской областной библиотеке имени М. Горького состоялась презентация второй книги подполковника запаса ФСБ «Санитары – оперативный эксперимент». Первый роман Сергея Рюмина, «Позывной - «Cанитары» увидел свет осенью 2017 года и, по словам автора, готовился на протяжении 14 лет.

Новая книга писалась всего два года, но от этого она не стала менее реалистичной. В этом романе, как и в первом, прежде всего, показаны будни работы спецслужб, их деятельность в боевой обстановке, в том числе и на Северном Кавказе. Но не стоит искать в книге прямых параллелей с действительностью, все-таки это художественное произведение, но, тем не менее, и правды там так же много и, как всегда, она кроется в деталях. Ни один автор не смог бы так описать работу чекистов, не будь он сам одним из них.

- Вернувшись из служебной командировки, я понял, что о работе спецслужб наше общество практически ничего не знает. Ну, ходят какие-то люди в пиджаках и галстуках, утром уходят к восьми, домой возвращаются за полночь, и никто не знает, что они там делают, - рассказал Сергей Рюмин о своей мотивации при написании романов.

Книга будет интересна курсантам и студентам военных вузов и всем ценителям истории страны и военного дела.

Справка «КП»

Cергей Рюмин – выпускник факультета русского языка и литературы Рязанского государственного педагогического института. В органах ФСБ работал с 1994 года. Ветеран боевых действий. В 2002 году и в период с октября 2005 по апрель 2006 года находился в командировке в Чечне. Награжден медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством 2 степени», ведомственными медалями и нагрудными знаками.

Первый роман Сергея Рюмина, «Позывной - «Cанитары» увидел свет осенью 2017 года. Фото: Константин МОГИЛИН

Первый роман Сергея Рюмина, «Позывной - «Cанитары» увидел свет осенью 2017 года.Фото: Константин МОГИЛИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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