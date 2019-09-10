2019-09-10T16:51:49+03:00
Общество

Рязанских чиновников научат владеть цифровыми технологиями

Пока уровень сотрудников городской администрации — в среднем 6.5 из 10 баллов
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Фото: администрация Рязани.Фото: администрация Рязани.
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Чиновники администрации Рязани и подведомственных учреждений пройдут обучение в «Электронном университете правительства Рязанской области», сообщает пресс-служба исполнительного органа власти.

На оперативном совещании для сотрудников администрации организовали интерактив и обратную связь, необходимую для понимания того, что нужно сегодня городу от цифровизации. Отсканировав QR-код, руководители управлений открыли презентацию, где смогли в онлайн-режиме ответить на различные вопросы по теме. Более 30 человек оценили свой уровень владения цифровыми технологиями в среднем на 6.5 из 10.

Итогом встречи стало подписание соглашения о сотрудничестве между администрацией Рязани и АНО «Цифровой регион».

Кстати, обучать сотрудников городской администрации будут совершенно бесплатно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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