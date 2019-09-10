В Рязани прошел шахматный турнир среди комсомольской молодежи

СЕГОДНЯ 15:43 2019-09-10T15:43:43+03:00

Молодежь с удовольствием участвовала в интеллектуальных баталиях и выразила надежду на повторение шахматных поединков в будущем

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На минувшей неделе под эгидой Рязанского обкома КПРФ на площади Ленина прошло личное первенство по классическим шахматам среди комсомольской молодежи в ознаменование наступающего дня рождения комсомольской организации.

Фото: Рязанское отделение КПРФ.

Главным судьей и автором идеи выступил спортивный журналист и психолог Андрей Хаджиев. От Рязанского обкома партии организационные вопросы курировала первый секретарь Октябрьского райкома КПРФ Лилия Кривцова. Квалифицированную помощь оказывал кандидат в мастера спорта России по шахматам, спортивный судья I-й категории Владимир Фомин.

Фото: Рязанское отделение КПРФ.

Соревнования состоялись на площади Ленина, и это неслучайно. Ведь Владимир Ильич был довольно сильным шахматистом. Рязанские шахматисты, анализируя его партии, пришли к выводу, что он играл в силу кандидата в мастера спорта. В сеансе одновременной игры ему удалось выиграть партию у второго чемпиона мира по шахматам Эммануила Ласкера. Известно также, что Ленин обучал своих знакомых играть в интеллектуальную игру. А в 1922 году Московское шахматное общество избрало Ленина своим почетным председателем.

Фото: Рязанское отделение КПРФ.

В связи с участившимися в последнее время призывами разного рода либералов отправить на металлолом исторический архитектурный ансамбль на одноименной площади, сравнение Ленина с террористами, а также публичными призывали к запрету коммунистической идеологии на территории РФ, этот турнир был своего рода актом поддержки великого вождя.

Молодые комсомольцы с удовольствием приняли участие в интеллектуальных баталиях и выразили надежду на повторение шахматных поединков в будущем.

В процессе мероприятия шахматисты Андрей Хаджиев и Владимир Фомин провели и обучающий семинар по шахматам для всех желающих, которые только не только осваивают азы шахматной науки, но и совершенствуют свои навыки. В обучающем семинаре принял участие и лидер рязанских коммунистов Денис Сидоров.

ИСТОЧНИК KP.RU