Только до 20 сентября снижены цены на квартиры в ЖК «Еврокласс» в Кальном

СЕГОДНЯ 13:20 2019-09-10T13:20:59+03:00

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До 20 сентября 2019 года будут действовать сниженные по акции цены на одно-, двух- и трехкомнатные квартиры в I и II очередях жилого квартала «Еврокласс» от ГК «Зеленый сад» в Кальном. Предусмотрены скидки до 450 000 рублей!

Подробная информация об условиях акции – в отделах продаж ГК «Зеленый сад», а также по телефону + 7 (4912) 77-77-77.

Застройщик ЖК «Еврокласс» - ООО «Зеленый сад – Строй», проектные декларации размещены на сайте зеленыйсад.рф

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ИСТОЧНИК KP.RU