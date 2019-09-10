Двое рязанских парней изготовили восемь исторических ружей «эпохи Ренессанса»

СЕГОДНЯ 13:24 2019-09-10T13:33:04+03:00

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Тяга к «прекрасному» закончилась для двоих умельцев из Рязанского района уголовным делом и последовавшим за ним обвинительным приговором. Дело в том, что молодые люди кустарно изготовили восемь образцов огнестрельного оружия, на подобие тех, что европейские армии использовали в XV-XVI веках.

По версии следствия, 23-летний парень, увлекавшийся историческим оружием, попросил своего знакомого 24-летнего кузнеца, помочь ему в изготовлении огнестрела.

Вместе приятели создали рабочие образцы вооружения, а для того чтобы из ружей можно было стрелять, младший из них изготовил даже взрывчатое вещество - «самодельный дымный порох».

На суде молодые люди полностью раскаялись в содеянном и признали свою вину. Только благодаря этому им удалось отделаться условным сроком и штрафом. Оружие, изъятое у умельцев, будет уничтожено по решению суда.

Фото: пресс-служба УФСБ по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU