2019-09-10T12:44:39+03:00
Происшествия

Вырезанный из гаража УАЗ рязанские воры буксировали на глазах всего села

Молодые люди решили, что машина эта неприметна, а за их «Газелью» – так вовсе невидима
Мария БЛИНОВА
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К/ф "Тупой и еще тупее"К/ф "Тупой и еще тупее"
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Приехав на дачу в село Дмитриево Скопинского района 70-летний рязанец обнаружил, что из гаража исчез его УАЗ-469. Причем, судя по повреждениям, увели его через стену.

Позже полицейские установили, что ее вскрыли газовым резаком, сообщает пресс-служба областного УМВД. Нашли на месте и следы другого авто – оно, судя по всему, буксировало УАЗ.

При опросе местных жителей выяснилось, что сразу несколько человек видели «Газель» с прицепленным УАЗиком – прямо на улицах села. Владельца «Газели» долго искать не пришлось, он живет в соседней деревне. В постройке рядом с его домом и обнаружили похищенную машину.

В отношении 28-летнего сельчанина и его 25-летнего приятеля, вдвоем провернувших «кражу века», возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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