Рязанского подростка заперли в магазине из-за подозрения в кражах
Сасовские следователи возбудили уголовное дело по статье «незаконное лишение человека свободы не связанное с его похищением». По делу проходят два жителя Кадома, сообщает пресс-службу регионального СУ СК РФ.
Хозяин и продавец одного из магазинов райцентра решили, что 16-летний парень крадет у них товар. Разбираться стали самостоятельно – просто заперли юношу в торговой точке, заодно позвав его мать.
Женщина же, пообщавшись с этими «блюстителями», методы торговцев не оценила и обратилась в правоохранительные органы.
Сейчас идет расследование уголовного дела. Кстати, за лишение свободы несовершеннолетнего грозит серьезный срок лишения свободы – до 8 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU