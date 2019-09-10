2019-09-10T11:56:48+03:00
Происшествия

Рязанского подростка заперли в магазине из-за подозрения в кражах

Мать парня обратилась в полицию
Мария БЛИНОВА
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Сасовские следователи возбудили уголовное дело по статье «незаконное лишение человека свободы не связанное с его похищением». По делу проходят два жителя Кадома, сообщает пресс-службу регионального СУ СК РФ.

Хозяин и продавец одного из магазинов райцентра решили, что 16-летний парень крадет у них товар. Разбираться стали самостоятельно – просто заперли юношу в торговой точке, заодно позвав его мать.

Женщина же, пообщавшись с этими «блюстителями», методы торговцев не оценила и обратилась в правоохранительные органы.

Сейчас идет расследование уголовного дела. Кстати, за лишение свободы несовершеннолетнего грозит серьезный срок лишения свободы – до 8 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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