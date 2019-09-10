По решению суда на дороге Рязань – Перекаль – Рыбное установят освещение
Минувшим летом Рыбновский районный суд удовлетворил иски прокурора Рыбновского района к Дирекции дорог Рязанской области. Проверки исполнения требования закона об обеспечении безопасности дорожного движения выявили ряд нарушения на автодороге Рязань – Городище – Перекаль – Рыбное (дорога, проходящая мимо кожзавода).
В частности речь идет об отсутствии стационарного электрического освещения в селах Ходынино и Городище, а также деревне Перекаль. В том числе, освещение отсутствовало и на пешеходных переходах.
Отмечается, что ненадлежащее состояние дороги представляет реальную угрозу для жизни и здоровья не только жителей обозначенных населенных пунктов, но и автомобилистов. Согласно действующим нормативам, дороги в населенных пунктах должны быть освещены.
Суд признал доводы прокуратуры убедительным и обязан Дирекцию дорог Рязанской области установить уличное освещение в населенных пунктах на дороге Рязань – Городище – Перкаль – Рыбное в течение 12 месяцев.
Решение вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU
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