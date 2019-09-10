2019-09-10T11:27:02+03:00
Общество

По решению суда на дороге Рязань – Перекаль – Рыбное установят освещение

Региональной дирекции дорог суд отвел на это 12 месяцев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Минувшим летом Рыбновский районный суд удовлетворил иски прокурора Рыбновского района к Дирекции дорог Рязанской области. Проверки исполнения требования закона об обеспечении безопасности дорожного движения выявили ряд нарушения на автодороге Рязань – Городище – Перекаль – Рыбное (дорога, проходящая мимо кожзавода).

В частности речь идет об отсутствии стационарного электрического освещения в селах Ходынино и Городище, а также деревне Перекаль. В том числе, освещение отсутствовало и на пешеходных переходах.

Отмечается, что ненадлежащее состояние дороги представляет реальную угрозу для жизни и здоровья не только жителей обозначенных населенных пунктов, но и автомобилистов. Согласно действующим нормативам, дороги в населенных пунктах должны быть освещены.

Суд признал доводы прокуратуры убедительным и обязан Дирекцию дорог Рязанской области установить уличное освещение в населенных пунктах на дороге Рязань – Городище – Перкаль – Рыбное в течение 12 месяцев.

Решение вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Дороги и транспорт Рязанской области»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24