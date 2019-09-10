2019-09-10T11:08:54+03:00
Экономика

За месяц в Рязанской области резко подорожали яйца и курятина

На третьем месте этого печального списка – сливочное масло
Мария БЛИНОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Рязаньстат опубликовал результаты месячного мониторинга цен на продукты – в ведомстве посчитали, как стоимость этих товаров изменилась в регионе за август.

Согласно опубликованным данным, куриное мясо подорожало на 5 руб. 60 коп., при цене килограмма порядка 131 рубля. То есть рост – почти 4,5%.

Сливочное масло при стоимости 1 кг около 510 рублей поднялось на 15 целковых, это около 3%.

Но больше всего прибавили яйца – десяток подорожал почти на 9%, превысив планку в 48 рублей за счет еще 4 целковых.

А вот сахар под конец сезона заготовки джемов-варений сбавил обороты: 1 кг подешевел на 2 рубля, упав до 33,5.

Продолжилось и сезонное падение цен на овощи: на начало сентября значительно подешевели помидоры, огурцы, картошка, лук-репка и морковь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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