Мосгорсуд отклонил апелляцию на арест Сергея Карабасова

СЕГОДНЯ 10:01 2019-09-10T10:03:59+03:00

Он останется под стражей до 13 ноября

Изменить размер текста: A A

9 сентября Мосгорсуд рассмотрел апелляцию на арест бывшего и.о. главы администрации Рязани Сергея Карабасова. Ранее Басманный суд постановил заключить его под стражу до 13 ноября.

Адвокат Эдуард Видаскас, защищающий интересы экс-грудоначальника, настаивает на чрезмерности и несправедливости избранной меры пресечения. Однако его жалоба осталась без удовлетворения, как и предыдущая, которая рассматривалась 8 июля.

Напомним, Карабасов является одним из обвиняемых по делу о мошенничестве с детским городком, закупленным для рязанского Лесопарка. Два других фигуранта - бывший начальник управления ТЭК и ЖКХ Игорь Ковалев и подрядчик Михаил Пузанов. Первый помещен под домашний арест, второй, как и Карабасов, находится в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU