Мосгорсуд отклонил апелляцию на арест Сергея Карабасова
9 сентября Мосгорсуд рассмотрел апелляцию на арест бывшего и.о. главы администрации Рязани Сергея Карабасова. Ранее Басманный суд постановил заключить его под стражу до 13 ноября.
Адвокат Эдуард Видаскас, защищающий интересы экс-грудоначальника, настаивает на чрезмерности и несправедливости избранной меры пресечения. Однако его жалоба осталась без удовлетворения, как и предыдущая, которая рассматривалась 8 июля.
Напомним, Карабасов является одним из обвиняемых по делу о мошенничестве с детским городком, закупленным для рязанского Лесопарка. Два других фигуранта - бывший начальник управления ТЭК и ЖКХ Игорь Ковалев и подрядчик Михаил Пузанов. Первый помещен под домашний арест, второй, как и Карабасов, находится в СИЗО.
ИСТОЧНИК KP.RU