На рязанской дороге опять снесли забор, «притягивающий» ДТП

СЕГОДНЯ 09:56 2019-09-10T10:07:50+03:00

На этот раз восстановить его пообещал водитель

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На минувшей неделе в Сараях снова снесли многострадальный забор около дома семьи Гороховых, сообщает издательство «Пресса». Авария произошла ночью – с 6 на 7 сентября.

Никто из жильцов не пострадал: дом стоит на расстоянии от ограды, которую, к слову, за 1,5 года таранят уже в третий раз.

Хозяева признаются, что чинить забор после каждого такого ДТП им… немного надоело. Да и недешево это. Правда, в этот раз водитель обещал все отремонтировать сам.

Причина в том, что аккурат в этом месте на дороге поворот и те, кто превышает скорость, порой не справляются с управлением. По словам начальника сараевского отделения ГИБДД Алексея Руднева, на этот раз скорость превысили очень серьезно. Более того, на повороте машину еще и вынесло на встречку.

К счастью, ночью на этой дороге никого больше не было, так что список пострадавших ограничился забором.

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ИСТОЧНИК KP.RU