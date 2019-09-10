2019-09-10T10:14:48+03:00
Общество

Попав в ДТП, рязанец доказал вину «Водоканала»

Через суд он взыскал более 90 тысяч рублей
Антон КОНОВАЛОВ
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В Рязани «Водоканал» обязали выплатить более 90 тысяч рублей автовладельцу. Доказано, что в дорожном инциденте, случившемся в июне 2018 года, виновно именно муниципальное предприятие.

Тогда от наезда автомобиля открылась бетонная крышка канализационного люка. Вызванные на место сотрудники ГИБДД составили схему ДТП, а независимый эксперт позже назвал сумму восстановительного ремонта и утраты товарной стоимости – более 66 тысяч рублей. Конечный размер исковых требований сложился с учетом судебных расходов.

«Водоканал» попытался оправдаться тем, что смотровой колодец в собственность предприятия не передан. Мол, за ним должна следить администрация Рязани – ей и предъявляйте претензии. Однако собранные документы помогли доказать: канализация жилого дома присоединена к сетям «Водоканала», а потому ответчик, собирающий плату за водоотведение, «обязан обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность данной канализационной сети».

В итоге Советский районный суд удовлетворил иск полностью, а областной после апелляции МП только подтвердил его решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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