2019-09-10T06:09:09+03:00
Общество

Касимовский предприниматель торговал непроверенным фаршем

Россельхознадзор составил административный протокол по факту выявленных нарушений
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В результате проверки был найден фарш куриный «Старомосковский» замороженный, изготовленный ООО «Мясной клуб» (город Саратов).В результате проверки был найден фарш куриный «Старомосковский» замороженный, изготовленный ООО «Мясной клуб» (город Саратов).Фото: Олег ЗОЛОТО
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Сотрудники рязанского Россельхознадзора провели внеплановую проверку деятельности предпринимателя в селе Дмитриево Касимовского района, сообщает пресс-служба ведомства.

В результате проверки был найден фарш куриный «Старомосковский» замороженный, изготовленный ООО «Мясной клуб» (город Саратов). Общий весь мясной продукции - 5 кг, однако на момент проверки никаких ветеринарных сопроводительных документов не было.

По факту выявленных нарушений на индивидуального предпринимателя составлен административный протокол.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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