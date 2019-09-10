Касимовский предприниматель торговал непроверенным фаршем

СЕГОДНЯ 06:07 2019-09-10T06:09:09+03:00

В результате проверки был найден фарш куриный «Старомосковский» замороженный, изготовленный ООО «Мясной клуб» (город Саратов). Фото: Олег ЗОЛОТО

Изменить размер текста: A A

Сотрудники рязанского Россельхознадзора провели внеплановую проверку деятельности предпринимателя в селе Дмитриево Касимовского района, сообщает пресс-служба ведомства.

В результате проверки был найден фарш куриный «Старомосковский» замороженный, изготовленный ООО «Мясной клуб» (город Саратов). Общий весь мясной продукции - 5 кг, однако на момент проверки никаких ветеринарных сопроводительных документов не было.

По факту выявленных нарушений на индивидуального предпринимателя составлен административный протокол.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В касимовский детсад привезли непроверенный фарш

Ветсправки и специального свидетельства на партию весом 10 кг – не было (подробнее).

В мясном цехе торгового центра Рязани хранили просроченное мясо

Руководителя предприятия оштрафовали на 50 000 рублей (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU