Касимовский предприниматель торговал непроверенным фаршем
Сотрудники рязанского Россельхознадзора провели внеплановую проверку деятельности предпринимателя в селе Дмитриево Касимовского района, сообщает пресс-служба ведомства.
В результате проверки был найден фарш куриный «Старомосковский» замороженный, изготовленный ООО «Мясной клуб» (город Саратов). Общий весь мясной продукции - 5 кг, однако на момент проверки никаких ветеринарных сопроводительных документов не было.
По факту выявленных нарушений на индивидуального предпринимателя составлен административный протокол.
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ИСТОЧНИК KP.RU