В области будут передвижные технопарки наподобие «Кванториума» в Рязани

СЕГОДНЯ 20:27 2019-09-09T20:35:19+03:00

Колесить по региону они начнут через два года

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В наступившем учебном году в детском технопарке «Кванториум «Дружба» будут заниматься около 900 школьников, сообщает пресс-служба правительства Рязанской области. Напомним, госучреждение действует уже два года и за это время обучение в нем прошли порядка 2 тысяч рязанцев в возрасте 12-17 лет.

Подростки изучают здесь робототехнику и программирование, проектирование и создание беспилотных летательных аппаратов, дизайн и проектирование технологических изделий, информатику и информационная безопасность, материаловедение и нанотехнологии. Помимо этих курсов есть занятия по английскому языку, математике и шахматам.

В «Дружбе» проводят и тематические лекции, встречи, мастер-классы о профессионалов. А в минувшем учебном году филиал кванториума появился в рабочем поселке Елатьма Касимовского района.

Кванториум оснащен современным оборудованием. Фото: Архив "КП"

По информации министра образования и молодежной политики региона Ольги Щетинкиной, Рязанская область победила в федеральном проекте «Успех каждого ребенка» – стала лучшей в направлении «мобильный технопарк».

В итоге за счет федеральных средств у нас появится два передвижных технопарка. Планируется, что работать по всей области они смогут уже в 2021-2022 учебном году.

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ИСТОЧНИК KP.RU