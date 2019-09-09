2019-09-09T18:53:00+03:00
Общество

Останки 85 человек, обнаруженные в рязанском гараже, предали земле

Захоронили их там же, откуда подняли – в поселке Побединка Скопинского района
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В пятницу, 6 сентября, на окраине кладбища поселка Побединка Скопинского района были погребены останки 85-ти военнопленных.

Эти останки выкопали еще в 2012 году с целью подтверждения версии о массовых захоронениях в окрестностях скопинского поселка. Около семи лет решался вопрос о дальнейшем их перезахоронении. На прошлой неделе в средствах массовой информации появилась информация, что останки обнаружили случайные лица в одном из гаражей Рязани. Следственный комитет проводил по данному факту проверку.

- У нас есть понимание, у местной администрации есть понимание, что поднятые нами в 2012 человеческие останки и погребенные теперь – лишь малая часть, - отмечает руководитель регионального представительства «Поискового движения России» Николай Стрелков. – В окрестностях местного кладбища и стадиона, по всей видимости, захоронено более тысячи, возможно, несколько тысяч человек. Я уже связался с представителями Народного союза Германии по уходу за воинскими захоронениями. В ближайшее время к нам должен приехать уполномоченный представитель, совместно с которым и будет решаться вопрос о предании территории определенного мемориального статуса.

"Саркофаги" с останками готовы к погребению.

"Саркофаги" с останками готовы к погребению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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