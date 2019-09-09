Молодая рязанка, устроившая «паровозик» на дороге облцентра, была пьяна

СЕГОДНЯ 18:12 2019-09-09T18:20:59+03:00

У нее обнаружили 1,57 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха

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В минувшую субботу в Рязани напротив остановки «Таможня» случилось массовое ДТП. Авария, напомним, произошла около 10 вечера.

27-летняя рязанка на Kia Rio врезалась в остановившуюся Mazda6, последняя влетела во впереди стоящий Renault Sandero, тот по инерции в Ford Focus, остановившийся перед ним.

Пострадали в итоге пятеро: водитель первой иномарки, 26-летняя водитель и 47-летняя пассажирка Renault, 38-летний пассажир и 10-летняя пассажирка Mazda6.

Позже выяснилось, что женщина, управлявшая той самой Kia, организовавшей «паровозик», была пьяна – у нее обнаружили 1,57 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Кстати, за пятницу и выходные на дорогах области задержали 43 пьяных водителя.

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ИСТОЧНИК KP.RU