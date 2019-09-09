Чиновники: Рязанцы выбрали скейт-парк вместо фонтана за «Октябрем»

СЕГОДНЯ 17:57 2019-09-09T17:57:53+03:00

Администрация города подвела итоги голосования по судьбе площадки за культурно-досуговым центром в Дашково-Песочне

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Власти города подвели итоги опроса по поводу благоустройства площадки за КДЦ «Октябрь», на которой раньше был фонтан. Всего в голосовании участвовали 5 376 человек, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Напомним, горожанам предлагалось на выбор четыре варианта:

- восстановить фонтан;

- организовать скейт-парк;

- разбить цветник;

- свой вариант.

Опрос показал, что якобы 2 602 человека поддержали идею устройства скейт-парка, 2 421 – за восстановление фонтана, разбить цветник пожелали 94 рязанца, 20 человек выбрали пункт «другое».

Отметим, что еще до начала опроса и.о. главы администрации Елена Сорокина заявила, что намерена просить губернатора, чтобы на этом месте построили скейт-парк.

ИСТОЧНИК KP.RU