Рязанский взяточник закрыл глаза на незаконную рекламную конструкцию

СЕГОДНЯ 17:22 2019-09-09T17:23:44+03:00

По стечению обстоятельств он заплатит столько, на сколько мог оштрафовать нарушителя

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В Рязани огласили приговор по делу о взяточничестве. Подсудимый – работник неназванного правоохранительного органа. Он, как сообщает пресс-служба Советского райсуда, ради денег закрыл глаза на серьезное административное нарушение.

Статья, по которой провинившегося должны были оштрафовать, звучит как «Нарушение требований к установке и (или) эксплуатации рекламной конструкции». Размер взыскания для юрлиц – от 0,5 до 1 миллиона рублей.

За бездействие силовик получил через посредника 120 тысяч рублей. Он признал свою вину и избежал лишения свободы. Вместо этого он заплатит в доход государства 500 тысяч рублей и 2 года не сможет осуществлять функции представителя власти.

ИСТОЧНИК KP.RU