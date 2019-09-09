Канализацию на Московском шоссе будут чинить минимум до утра вторника

СЕГОДНЯ 15:55 2019-09-09T16:02:36+03:00

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Порыв системы канализации, случившийся в Рязани утром 9 сентября, будут устранять вплоть до утра вторника, 10 числа, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Напомним, потоки содержимого этой системы залили тротуары и проезжую часть около «Барса на Московском». Как выяснилось, трещина образовалась в трубе диаметром в 1 метр. Сейчас, чтобы приступить к работам, из нее откачивают воду.

– Порыв не под проезжей частью, то есть движение затруднено не будет. Возможно, придется закрыть дорогу около «Барс Премиум», в этом случае для автомобилистов поднимут расположенный рядом шлагбаум, так что проблем с движением возникнуть не должно, – говорится в сообщении.

Отключать воду из-за аварии не планируют.

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ИСТОЧНИК KP.RU