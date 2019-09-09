Маленьких рязанцев приглашают на детское шоу «Маша и Медведь»
Уже через две недели – в субботу, 21 сентября, – в МКЦ Рязани состоится грандиозная премьера детского шоу «Маша и Медведь». Увлекательное интерактивное представление для всей семьи от генерального продюсера суперпопулярного мультсериала поставлено профессиональными режиссерами, хореографами и настоящими фокусниками-иллюзионистами.
Гостей ждут любимые персонажи, эффектные ростовые куклы, яркие декорации и песенные номера. Спектакль сопровождается авторской музыкой, зажигательными танцами, акробатическими номерами и захватывающими сценами. На протяжении всего шоу зрители будут полноценными участниками действа – они напрямую вовлечены в сюжет.
Официальная лицензионная постановка от компании Анимаккорд – это:
– живой и интересный сценарий — как мультсериал, воплощенный на сцене;
– лицензионные ростовые куклы и декорации — по-настоящему качественные и красивые;
– спектакль в формате музыкальной сказки. Гости услышат как хорошо знакомые и любимые мелодии, так и новые замечательные песенки в исполнении Маши.
Сюжет:
Маша, Медведь и их друзья начинают подготовку к празднику. Вдруг в одночасье загадочным образом исчезают все лакомства со стола и даже холодильник… Тут явно не обошлось без злого колдовства! Маша берется распутать детективную историю. Забегая вперед, скажем, что даже самый страшный на вид чародей может оказаться белым и пушистым, если отнестись к нему с добром и пониманием.
Теплая и поучительная сказка понравится детям всех возрастов (0+).
Начало в 12.00. Продолжительность действия: 1 час 20 минут.
В фойе – тематические зоны, аниматоры, игры, фотозоны, аквагрим и точки продаж фирменной продукции.
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ИСТОЧНИК KP.RU