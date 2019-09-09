2019-09-09T15:30:19+03:00
Звезды

Маленьких рязанцев приглашают на детское шоу «Маша и Медведь»

Спектакль представляет генеральный продюсер мультсериала
Поделиться:
Изменить размер текста:

Уже через две недели – в субботу, 21 сентября, – в МКЦ Рязани состоится грандиозная премьера детского шоу «Маша и Медведь». Увлекательное интерактивное представление для всей семьи от генерального продюсера суперпопулярного мультсериала поставлено профессиональными режиссерами, хореографами и настоящими фокусниками-иллюзионистами.

Гостей ждут любимые персонажи, эффектные ростовые куклы, яркие декорации и песенные номера. Спектакль сопровождается авторской музыкой, зажигательными танцами, акробатическими номерами и захватывающими сценами. На протяжении всего шоу зрители будут полноценными участниками действа – они напрямую вовлечены в сюжет.

Официальная лицензионная постановка от компании Анимаккорд – это:

– живой и интересный сценарий — как мультсериал, воплощенный на сцене;

– лицензионные ростовые куклы и декорации — по-настоящему качественные и красивые;

– спектакль в формате музыкальной сказки. Гости услышат как хорошо знакомые и любимые мелодии, так и новые замечательные песенки в исполнении Маши.

Сюжет:

Маша, Медведь и их друзья начинают подготовку к празднику. Вдруг в одночасье загадочным образом исчезают все лакомства со стола и даже холодильник… Тут явно не обошлось без злого колдовства! Маша берется распутать детективную историю. Забегая вперед, скажем, что даже самый страшный на вид чародей может оказаться белым и пушистым, если отнестись к нему с добром и пониманием.

Теплая и поучительная сказка понравится детям всех возрастов (0+).

Начало в 12.00. Продолжительность действия: 1 час 20 минут.

В фойе – тематические зоны, аниматоры, игры, фотозоны, аквагрим и точки продаж фирменной продукции.

Подробности и билеты здесь.

.

.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рязанцы оказались не готовы к перекрытию улицы Краснорядской
На рязанской дороге лоб в лоб столкнулись старенькая «Нива» и Mitsubishi Lancer
Канализацию на Московском шоссе будут чинить минимум до утра вторника
Материалы проверки расходов на рязанские дороги направили в прокуратуру
В четырех районах Рязанской области во вторник отключат электричество
В «Снегирях» отметили День поселка
В «Сириусе» открылась новая образовательная программа по кибербезопасности
В Скопинском районе достраивают станцию по очистке воды
На трех улицах Рязани во вторник отключат электричество
В ДТП на М5 «Урал» пострадал молодой рязанец
Возле деревни Ласково перевернулась иномарка – четверо пострадавших
Около «Барса на Московском» в Рязани снова прорвало канализацию
Неосторожное ДТП: училище ВДВ пыталось отсудить у контрактника 360 тыс рублей
Видеообращение студентов рязанского филиала МГИК собрало больше 15 тысяч просмотров
21-летней житель Астрахани приехал в Рязань, чтобы вступить в связь с 12-летней девочкой
За несостоявшуюся взятку в военкомат рязанцам присудили огромные штрафы
Пункт КВЦ открылся еще в одном поселке Рязанской области
Рязанское предприятие поплатилось за желание сэкономить на уволенном работнике
На праздник рязанских студентов привели живую овцу
«Свадьба в противогазах». На мусорном полигоне под Рязанью провели фотосессию
Пьяный рязанец убил пассажира, врезавшись на скорости в столб
В центре Рязани полиция пресекла массовою драку мигрантов
Рязанские садоводы померились кабачками
Рязанское село заняло третье место в списке веселых названий России
На фестивале «Спожинки» в Рязани дегустировали лучшую еду региона
9 сентября утром в Рязанской области снова ожидается туман