Маленьких рязанцев приглашают на детское шоу «Маша и Медведь»

СЕГОДНЯ 15:21 2019-09-09T15:30:19+03:00

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Уже через две недели – в субботу, 21 сентября, – в МКЦ Рязани состоится грандиозная премьера детского шоу «Маша и Медведь». Увлекательное интерактивное представление для всей семьи от генерального продюсера суперпопулярного мультсериала поставлено профессиональными режиссерами, хореографами и настоящими фокусниками-иллюзионистами.

Гостей ждут любимые персонажи, эффектные ростовые куклы, яркие декорации и песенные номера. Спектакль сопровождается авторской музыкой, зажигательными танцами, акробатическими номерами и захватывающими сценами. На протяжении всего шоу зрители будут полноценными участниками действа – они напрямую вовлечены в сюжет.

Официальная лицензионная постановка от компании Анимаккорд – это:

– живой и интересный сценарий — как мультсериал, воплощенный на сцене;

– лицензионные ростовые куклы и декорации — по-настоящему качественные и красивые;

– спектакль в формате музыкальной сказки. Гости услышат как хорошо знакомые и любимые мелодии, так и новые замечательные песенки в исполнении Маши.

Сюжет:

Маша, Медведь и их друзья начинают подготовку к празднику. Вдруг в одночасье загадочным образом исчезают все лакомства со стола и даже холодильник… Тут явно не обошлось без злого колдовства! Маша берется распутать детективную историю. Забегая вперед, скажем, что даже самый страшный на вид чародей может оказаться белым и пушистым, если отнестись к нему с добром и пониманием.

Теплая и поучительная сказка понравится детям всех возрастов (0+).

Начало в 12.00. Продолжительность действия: 1 час 20 минут.

В фойе – тематические зоны, аниматоры, игры, фотозоны, аквагрим и точки продаж фирменной продукции.

Подробности и билеты здесь.

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На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU