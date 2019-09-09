2019-09-09T14:46:27+03:00
Недвижимость

В четырех районах Рязанской области во вторник отключат электричество

Подача электроснабжения прекратится в соответствии с графиком плановых отключений
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10 сентября в четырех районах Рязанской области произойдет отключении электроснабжения.10 сентября в четырех районах Рязанской области произойдет отключении электроснабжения.Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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10 сентября в четырех районах Рязанской области произойдет отключении электроснабжения. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Пителинский район:

- село Высокие Поляны, улица Заречная — с 09:00 до 17:00.

Старожиловский район:

- поселок Старожилово, улицы Толстого, Почтовая, Трудовая, Павлова, Гагарина — с 09:00 до 17:00.

Пронский район:

- поселок Восточный, улица Садовая, дома №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Улица Солнечная, дома №№ 1-11— с 09:00 до 17:00.

Шацкий район:

- деревня Александровка, деревня Богословка, деревня Калиновка, село Кулики, село Райполье, деревня Троицкое, село Федосово, село Кривая Лука, поселок Лесная Поляна, поселок Садовый, село Тарадеи - с 10:00 до 15:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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