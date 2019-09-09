В «Снегирях» отметили День поселка

СЕГОДНЯ 14:04 2019-09-09T14:04:55+03:00

Для детей было масса игр и конкурсов, а для взрослых – тест-драйвы автомобилей и квадроциклов

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В минувшие выходные в «Снегирях» прошел День поселка. В этом году у поселка знаменательная дата, 10 лет со дня основания. Его жители собрались все вместе на территории спортивных площадок, чтобы активно отметить знаменательную дату и просто весело провести время вместе со своими соседями.

Фото: КД "Снегири".

Праздник открыла директор управляющей компании «Снегири» Наталья Федюкова. Представитель администрации поселка пожелала процветания и благополучия всем жителям «Снегирей».

Фото: КД "Снегири".

Основное внимание организаторов было уделено детям. Маленькие жители поселка подготовили творческие номера: прочитали стихи, спели песни и исполнили танец. После началась спортивная игра для детей и взрослых состоящая из конкурсов и эстафеты. Был подготовлен и настоящий сюрприз: мультстанция, в которой дети нарисовали мультфильм об их любимом поселке. Все время на мероприятии работал аквагрим.

Фото: КД "Снегири".

Специально для взрослых на мероприятии организован тест-драйв автомобилей Mercedes-Benz. Жители протестировали две модели и получили полную информацию о них. Так же был тест-драйв квадроциклов, жители по достоинству оценили мощность и маневренность данной техники.

Фото: КД "Снегири".

Завершился праздник товарищеским футбольным матчем и общим фото.

Празднование Дня поселка в «Снегирях» уже стало доброй традицией. Возможно, в следующий праздник вы будете в числе жителей поселка. Всю необходимую информацию о загородном поселке «Снегири» вы можете узнать на сайте www.snegiri62.ru или по телефону +7 (4912) 52-20-52.

Фото: КД "Снегири".

Фото: КД "Снегири".

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ИСТОЧНИК KP.RU