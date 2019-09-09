В Скопинском районе достраивают станцию по очистке воды

СЕГОДНЯ 13:42 2019-09-09T13:43:55+03:00

В ближайшее время в еще одном селении решится проблема с ржавой водой

Изменить размер текста: A A

В селе Успенское Скопинского района устанавливают станцию озонокислородной подготовки артезианской воды. Как отмечают районные власти, проблема ржавой воды в ближайшее время решится. Виной всему – железо. Растворяясь в жидкости и встречаясь с кислородом, железо дает осадок и придает воде рыжий окрас.

Фото: администрация Скопинского района.

- Станцию начали строить в середине августа, а сдать планируем в конце сентября, - рассказывает начальник отдела капитального строительства администрации Скопинского района Александр Поляков. - На данном этапе мы установили павильон, в котором будет находиться оборудование для очистки воды. Выкопали канализацию для стока вод, сейчас врезаемся в действующие сети.

Отметим, строит станцию подрядчик из Рязани – ООО ПКФ «Новые технологии». Сумма контракта — 4 млн 300 тысяч рублей.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Кто предлагает шиловцам пить ржавую жижу вместо холодной воды?

«Комсомолка» разбиралась в том, когда ситуация с водоснабжением кардинально изменится и что делать людям в ожидании обещанных благ (подробнее).

Из жителей рязанского райцентра делают «железных людей»

А власти Рыбного считают, что ржавая вода, которая льется из кранов, «соответствует нормам» (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU