2019-09-09T13:43:55+03:00
Общество

В Скопинском районе достраивают станцию по очистке воды

В ближайшее время в еще одном селении решится проблема с ржавой водой
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Фото: администрация Скопинского района.Фото: администрация Скопинского района.
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В селе Успенское Скопинского района устанавливают станцию озонокислородной подготовки артезианской воды. Как отмечают районные власти, проблема ржавой воды в ближайшее время решится. Виной всему – железо. Растворяясь в жидкости и встречаясь с кислородом, железо дает осадок и придает воде рыжий окрас.

Фото: администрация Скопинского района.

Фото: администрация Скопинского района.

- Станцию начали строить в середине августа, а сдать планируем в конце сентября, - рассказывает начальник отдела капитального строительства администрации Скопинского района Александр Поляков. - На данном этапе мы установили павильон, в котором будет находиться оборудование для очистки воды. Выкопали канализацию для стока вод, сейчас врезаемся в действующие сети.

Отметим, строит станцию подрядчик из РязаниООО ПКФ «Новые технологии». Сумма контракта — 4 млн 300 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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