На трех улицах Рязани во вторник отключат электричество
На воздушной линии областного центра продолжаются профилактические работы
Причина отключения электричества – работы на воздушной линииФото: Наталия НЕЧАЕВА
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Во вторник в Рязани на нескольких улицах отключат электроснабжение, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на управление энергетики и ЖКХ. По информации властей, причина отключения – работы на воздушной линии.
10 сентября с 10:00 до 14:00 электричества не будет по следующим адресам:
- ул. Сысоевская, дома с 1 по 39, дома с 2 по 22;
- ул. 1-й Сысоевский проезд, д. 1а, д. 1б, д. 1в, д. 1г, д. 1д, д. с 3 по 16;
- ул. 2-й Сысоевский проезд, д. 1, д. 3, д. 5.
КУДА ЗВОНИТЬ?
По всем вопросам электроснабжения рязанцы могут по звонить по телефону горячей линии: (4912) 55-01-12.
ИСТОЧНИК KP.RU