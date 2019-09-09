На трех улицах Рязани во вторник отключат электричество

СЕГОДНЯ 12:55 2019-09-09T12:55:54+03:00

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Во вторник в Рязани на нескольких улицах отключат электроснабжение, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на управление энергетики и ЖКХ. По информации властей, причина отключения – работы на воздушной линии.

10 сентября с 10:00 до 14:00 электричества не будет по следующим адресам:

- ул. Сысоевская, дома с 1 по 39, дома с 2 по 22;

- ул. 1-й Сысоевский проезд, д. 1а, д. 1б, д. 1в, д. 1г, д. 1д, д. с 3 по 16;

- ул. 2-й Сысоевский проезд, д. 1, д. 3, д. 5.

КУДА ЗВОНИТЬ?

По всем вопросам электроснабжения рязанцы могут по звонить по телефону горячей линии: (4912) 55-01-12.

ИСТОЧНИК KP.RU