Около «Барса на Московском» в Рязани снова прорвало канализацию
Утром 9 сентября в Рязани около «Барса на Московском» потекли потоки грязной воды – они покрыли и тротуар, и проезжую часть. По словам очевидцев, «фонтан» бьет прямо из-под асфальта.
– Все затопило. Вода до середины колес доходит, – сообщила проезжающая мимо рязанка.
Горадминистрация уже объяснила, что здесь прорвало канализацию. На место выехала аварийная бригада «Водоканала».
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Фото: участник группы «Подслушано у водителей Рязани» ВКонтакте
ИСТОЧНИК KP.RU