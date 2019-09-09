Около «Барса на Московском» в Рязани снова прорвало канализацию

СЕГОДНЯ 11:19 2019-09-09T13:09:30+03:00

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Утром 9 сентября в Рязани около «Барса на Московском» потекли потоки грязной воды – они покрыли и тротуар, и проезжую часть. По словам очевидцев, «фонтан» бьет прямо из-под асфальта.

– Все затопило. Вода до середины колес доходит, – сообщила проезжающая мимо рязанка.

Горадминистрация уже объяснила, что здесь прорвало канализацию. На место выехала аварийная бригада «Водоканала».

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Фото: участник группы «Подслушано у водителей Рязани» ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU